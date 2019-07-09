Очередь вина и воды. Новые санкции против Грузии

Государственная дума Российской федерации призвала правительство ввести санкции против Грузии.

А этот виноград теперь кому?

Отношения между Россией и Грузией остаются напряженными, после того как выступление российского депутата в грузинском парламенте привело к массовым акциям протеста в стране.

Россия уже запретила авиасообщение с Грузией, теперь очередь дошла и до главных экспортных продуктов грузин – минеральной воды и вина.

Корреспондент.net собрал информацию о новых российских санкциях.

Казус с телеканалом

Вечером 7 июля в эфире телеканала Рустави 2 журналист Георгий Габуния нецензурно выражался в адрес президента России Владимира Путина.

В начале своей авторской программы Постскриптум ведущий более минуты ругался матом на русском языке, обращаясь к Путину и его родителям.

Вскоре после выхода программы в эфир около здания телекомпании начался стихийный митинг протеста граждан, недовольных высказываниями журналиста. Протестующие потребовали увольнения Габунии.

Руководство Рустави 2 принесло извинения за выходку Габунии, заявив, что ведущий нарушил этические нормы и редакционную политику канала.

Поступок Габунии осудили многие грузинские политики, включая президента страны Саломе Зурабишвили. Она заявила, что «безоговорочно осуждает разжигание ненависти и словесную агрессию». «Они идут вразрез с грузинскими традициями и служат только для разделения и повышения напряженности в стране», — заявила президент.

В итоге телеканал отстранил журналиста от работы на два месяца, но не стал увольнять.

Реакция в России

После этого инцидента фракция Единая Россия в Госдуме решила поднять вопрос о прекращении поставок вина и питьевой воды из Грузии, а также запрете денежных переводов в эту страну.

“Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России… Те недружественные действия, которые сегодня предпринимаются в отношении (россиян), должны иметь адекватную оценку”, — сказал глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что попросит сохранить социальные денежные переводы в Грузию — в частности, связанные с пенсиями и поддержкой многодетных семей.

В итоге, Госдума призвала правительство ввести санкции против Грузии. Соответствующее заявление “О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии” было принято единогласно.

В документе отмечается, что “открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений”.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на заседании, даже назвал Украину и Грузию “злобными инвалидами”.

“Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий — Украина и Грузия”, — сказал он.



Толстой добавил, что Россия не может просто так оставить без ответа оскорбление в адрес президента и позволить разговаривать в подобном тоне. Он отметил, что нужно оставить в прошлом “соглашательскую внешнюю политику 1990-х”.

Что запретят

8 июля вступил в силу запрет на перевозку россиян в Грузию для российских авиакомпаний, а для грузинских — запрет на полеты в Россию.

Теперь пришла очередь минеральной воды и вина. Ввоз этих же грузинских товаров Россия запрещала во время войны с Грузией в 2008 году.

Россия является третьим государством по объему экспорта грузинской продукции. Впереди только Турция и Азербайджан. В январе 2019 года оборот между Грузией и Россией составил около 88,1 миллиона долларов – 10,7% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

С начала 2019 года из Грузии в РФ вывезли около 3,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 8,6 тысячи тонн ферросплавов, более 6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 2,3 тонны центрифуги, 400,6 тонны спиртных напитков и так далее.

Россия - главный импортер грузинского вина — в январе 2019 года в РФ вывезли более 4,6 миллиона бутылок (0,75 литра) вина. Экспорт в соседнюю страну вырос на 30% по сравнению с январем 2018 года.

В РФ уже всерьез обсуждают и закрытие грузинских ресторанов. Глава грузинской диаспоры в России Георгий Цурцумия полагает, что возможный запрет на вина нанесет удар по ресторанному бизнесу с грузинской кухней в России.

Хотя часть блюд готовится из продуктов, произведенных на территории России, однако есть компоненты в меню, которые завозятся исключительно из Грузии, говорит он. Это, в частности, грузинские вина, минералка, различные специи, варенье и многое другое.

“Грузинское вино сделало удивительный прорыв на российском рынке после отмены эмбарго на поставки, — рассказывает директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз. — Оно стало продуктом для среднего класса. Бутылку грузинского вина дешевле 400 рублей сложно найти в отечественной рознице. Для большинства россиян это дорого. 70% вина в РФ выпивается стоимостью до 250 рублей за бутылку”.

По словам эксперта, выпавшие объемы грузинского вина будут замещены напитками из Франции, Италии, Испании. Российскому вину, по мнению Дробиза, не удастся занять освободившуюся нишу - кто хочет пить отечественное, и так его покупает. Эксперт подчеркнул, что заместят грузинские вина только в физических объемах. “С рынка среднего ценового сегмента уйдет значительная часть сладких, десертных, крепленых вин, любимых россиянами. Этот продукт абсолютно отличается от того, что предлагают потребителю виноделы Старого и Нового Света. Грузинский вкус и ароматику заменить будет нечем”, — говорит он.