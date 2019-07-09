Олимпийский чемпион по плаванию спас утопающего на Сардинии

Мужчина пытался догнать надувного лебедя, которого быстро уносило течением, и начал тонуть. На помощь ему пришел экс-чемпион мира по плаванию.

Бывший чемпион мира и Олимпийский чемпион по плаванию Филиппо Маньини спас мужчину, который тонул неподалеку от берега Сардинии в Италии. Об этом со ссылкой на информацию очевидцев сообщает CNN во вторник, 9 июля.

Купальщик попал в беду, пытаясь достать надувного лебедя, которого уносило ветром. Друзья мужчины увидели, что ему нужна помощь, и начали кричать и махать, чтобы привлечь внимание спасателей, которые бросились спускать на воду спасательную лодку.

Но Маньини, который купался неподалеку, был ближе и быстро добрался до утопающего, держа его голову над водой, пока не прибыли спасатели.

Маньини, который ушел из профессионального плавания в 2017 году, стал бронзовым призером Олимпийских игр и завоевал 100-метровое золото вольным стилем на чемпионатах мира 2005 и 2007 годов.

Магнини рассказал, что мужчина был напуган, захлебывался морской водой и не мог говорить. Как только они достигли суши, купальщик получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу, откуда его впоследствии отпустили.

"Я сделал только то, что должен был", - сказал Маньини о случившемся.

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