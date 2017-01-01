"Война с наркотиками" сделала Филиппины одной из опаснейших стран мира

Жестокие операции президента Дутерте по борьбе с наркотиками стали причиной 75% смертей гражданского населения в стране.

Объявленная президентом Родриго Дутерте "война с наркотиками" сделала Филиппины четвертой опаснейшей страной в мире. Об этом со ссылкой на исследование проекта о вооруженных конфликтах сообщает The Guardian во вторник, 9 июля.

В исследовании Индию назвали самой опасной страной с 1385 насильственными актами, нацеленными на гражданское население. Второе место занимает Сирия (1160 актов), затем Йемен (500 актов) и Филиппины (345 актов).

Эти данные поддерживают замечание, которое сделала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачеле. Она выразила обеспокоенность по поводу продолжающихся нарушений прав человека на Филиппинах и "чрезвычайно большого количества смертей - и постоянные сообщения о внесудебных казнях - в контексте кампании против употребления наркотиков".

В понедельник AmnestyInternational обвинила Дутерте в совершении "крупномасштабной кампании убийств" и заявила, что ООН должна расследовать преступления против человечности. Число убитых в ходе операций по борьбе с наркотиками в настоящее время составляет 5425 с июля 2016 года.

Напомним, что на Филиппинах объявлено военное положение, которое в декабре 2018 года продлили еще на год.

На Филиппинах в столкновениях армии с боевиками погибли 12 человек

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