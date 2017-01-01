Путин не хочет вводить санкции против Грузии

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого", - сказал Путин.

Кроме того, Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его. "Пусть вещает дальше", - сказал он.

По словам президента РФ, антироссийские настроения в стране раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии.

Ранее сегодня ввести санкции против Грузии призвала Госдума РФ.

В то же время, как сообщает Грузия Online, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не идти на эскалацию конфликта в связи с инцидентом на телеканале Рустави 2.

"Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провоцирование, начатое, по ее же характеристике, "радикальными силами", и этим будет способствовать деструктивным целям. Также хочу подчеркнуть и то, что наша мирная политика является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе", – заявила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что "Грузия исторически является символом толерантности" и Тбилиси не допустит того, чтобы эта традиция была нарушена.

Напомним, 21 июня на фоне антироссийских протестов в Тбилиси Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям РФ с 8 июля выполнять рейсы в Грузию. Аналогичный заперт вводится на полеты грузинских самолетов в Россию.