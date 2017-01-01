Париж поддержал идею Зеленского о переговорах с РФ

Любые встречи по урегулированию на Донбассе не противоречат нормандскому формату, заявили в Париже.

Париж приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном во вторник, 9 июля.

"Франция приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского начать диалог со своим российским коллегой по урегулированию кризиса между двумя странами", - говорится в сообщении.

При этом в МИД Франции напомнили, что "встречи в так называемом нормандском формате направлены на содействие выполнению обязательств, взятых сторонами в рамках минских соглашений, которые составляют согласованную основу для урегулирования конфликта на востоке Украины". "Эти встречи не исключают любых других дипломатических усилий, направленных на достижение этой цели, и дополняют, в частности, обсуждения в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ", - пояснили в Париже.

Ранее в Кремле заявили, что изучат предложение Зеленского провести переговоры в Минске при участии Великобритании, США, Германии и Франции.

В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новые предложения по Донбассу должны учитывать резолюцию Совбеза ООН по минским соглашениям и прямой диалог с "ЛДНР".

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