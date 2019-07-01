Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

Столкновение случилось во время буксировки воздушных судов, пострадавших нет. Один из самолетов был поврежден.

В амстердамском аэропорту Схипхол во вторник, 9 июля, столкнулись два пассажирских самолета, принадлежащих авиакомпаниям EasyJet и KLM, сообщает Dutch News со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что столкновение произошло возле терминала, пострадавших нет.

Инцидент произошел во вторник утром с самолетами Boeing 737-800 и Airbus A320. По предварительным данным, столкновение случилось во время буксировки воздушных судов. Самолет авиакомпании KLM должен был вылететь в Мадрид, воздушное судно ЕasyJet - в Лондон. Авиакомпании направили пассажиров на другие воздушные суда, которые последуют по тому же маршруту.

В результате столкновения одному из самолетов был нанесен ущерб. Однако, на расписание вылета и прилета рейсов инцидент не повлиял.

Easyjet Airbus A320 (OE-IVI on #EJU8868 to Gatwick) and a KLM 737-800 (on #KL1699 to Madrid) were damaged in a ground collision during push-back at Amsterdam-Schiphol Intl Airport (EHAM). Both aircraft were withdrawn from service for inspections. @Schiphol @ytekedejong pic.twitter.com/H36zsaacje — JACDEC (@JacdecNew) 9 липня 2019 р.

Это уже второй подобный инцидент в амстердамском аэропорту за год. В феврале, предварительно, во время буксировки одного из самолетов, произошло столкновение двух самолетов авиакомпании KLM.

Напомним, в июне в Новой Зеландии при посадке столкнулись самолеты. Пилоты обоих суден погибли.

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