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Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

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Столкновение случилось во время буксировки воздушных судов, пострадавших нет. Один из самолетов был поврежден.
В Амстердаме столкнулись самолеты
В Амстердаме столкнулись самолеты
NU.nl

В амстердамском аэропорту Схипхол во вторник, 9 июля, столкнулись два пассажирских самолета, принадлежащих авиакомпаниям EasyJet и KLM, сообщает Dutch News со ссылкой на местные СМИ.

 Отмечается, что столкновение произошло возле терминала, пострадавших нет.

Инцидент произошел во вторник утром с самолетами Boeing 737-800 и Airbus A320. По предварительным данным, столкновение случилось во время буксировки воздушных судов. Самолет авиакомпании KLM должен был вылететь в Мадрид, воздушное судно ЕasyJet - в Лондон. Авиакомпании направили пассажиров на другие воздушные суда, которые последуют по тому же маршруту.

В результате столкновения одному из самолетов был нанесен ущерб. Однако, на расписание вылета и прилета рейсов инцидент не повлиял.

Это уже второй подобный инцидент в амстердамском аэропорту за год. В феврале, предварительно, во время буксировки одного из самолетов, произошло столкновение двух самолетов авиакомпании KLM.

Напомним, в июне в Новой Зеландии при посадке столкнулись самолеты. Пилоты обоих суден погибли.

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Теги: самолет, столкновение, фото, Нидерланды, Амстердам, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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