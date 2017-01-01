ПА ОБСЕ требует освобождения украинских моряков

Россия должна немедленно и безоговорочно отпустить украинских моряков, а до освобождения оказывать необходимую помощь.

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала к безотлагательному и безоговорочному освобождению Россией украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива, признав их военнопленными. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Укринформ.

До освобождения моряков РФ должна оказывать украинским военнопленным необходимую помощь согласно соответствующим положениям международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, говорится в принятой на 28 сессии ПА ОБСЕ Люксембургской декларации, в которую вошли поддержанные ранее общими комитетами резолюции.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ… рекомендует действующему председателю ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных, удерживаемых в заключении Российской Федерацией, и захваченных судов", - говорится в пункте 16 резолюции.

Кроме того, ПА ОБСЕ призвала Российскую Федерацию "оказывать, до тех пор, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь украинским военнопленным согласно соответствующим положениям международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции".

Резолюция, которая была предложена украинской делегацией и поддержана большинством стран-участниц ОБСЕ, четко осуждает "неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря".

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

В Кремле заявили, что Москва не изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков. В РФ считают, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

В конце ноября 2018 года российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу.

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".

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