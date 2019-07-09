Новый эко-налог во Франции: до 18 евро с каждого авиабилета

За счет нового налога Франция получит около 180 миллионов евро в 2020 году для финансирования ежедневных перевозок.

Пассажиры будут платить до 18 евро налога за авиаперелеты во Франции УНН

Во Франции в 2020 году введут "экологический налог" на воздушный транспорт. Об этом сообщает Le Figaro во вторник, 9 июля.

Налог будет введен в 2020 году на всех рейсах из Франции и принесет около 180 миллионов евро для финансирования ежедневных перевозок, заявила министр транспорта Элизабет Борн.

"Мы решили внедрить экологический налог для воздушного транспорта на всех рейсах, вылетающих из Франции. Он будет прогрессивным и будет представлять собой взнос в размере 1,50 евро за билет на внутреннем или внутриевропейском рейсе в экономическом классе и может повышаться до 18 евро на рейсах за пределы ЕС в бизнес-классе", - сказала министр.

Все полученные от налога средства будут направлены на развитие ежедневных перевозок. Налог не будет касаться стыковочных рейсов, внутренних рейсов, вылетающих из/или направляющихся на Корсику, рейсов, связывающих материковую Францию с заморскими территориями.

Как сообщалось ранее, старым дизельным авто запретили въезжать в Париж.

Ранее, в Париже экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови - таким образом они наедеялись привлесь внимание к утрате беоразнообразия на планете.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet