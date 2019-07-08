Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Испании сильное наводнение, есть жертва

Комментариев: 0
Мощные потоки воды смывали автомобили вместе с водителями. Непогода также привела к отключению электричества.

Сильные ливни на севере Испании вызвали серьезное наводнение, в котором уже погиб один человек. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Associated Press.

 Отмечается, что пожарные обнаружили тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды.

Также сильные дожди в понедельник вечером, иногда сопровождавшиеся градом, привели к перекрытию дорог и отключению электричества в разных частях Испании.

В северном городе Тафалья ливни вызвали переполнение двух местных рек.

Очевидцы выкладывают в социальных сетях ви део, на которых видно, как сильные течения смывали автомобили и перекидывали мусорные контейнеры.

По состоянию на утро вторника доступ в город Тафалья с населением более 10 тысяч людей не был очищен, заявило правительство региона Наварра. Наводнение нарушило работу главной железнодорожной линии.

А в прилегающей Памплоне из-за сильного дождя в понедельник вечером пришлось приостановить бой быков в рамках знаменитого городского фестиваля Сан-Фермин.

Накануне сообщалось, что ливень в Вашингтоне подтопил Белый дом и метро, также было остановлено железнодорожное сообщения на южном направлении от Вашингтона.

А в начале июля в результате наводнения в России погибло18 человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, видео, наводнение, ливень, непогода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь