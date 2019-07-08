В Испании сильное наводнение, есть жертва

Мощные потоки воды смывали автомобили вместе с водителями. Непогода также привела к отключению электричества.

Сильные ливни на севере Испании вызвали серьезное наводнение, в котором уже погиб один человек. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Associated Press.

Отмечается, что пожарные обнаружили тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды.

Также сильные дожди в понедельник вечером, иногда сопровождавшиеся градом, привели к перекрытию дорог и отключению электричества в разных частях Испании.

В северном городе Тафалья ливни вызвали переполнение двух местных рек.

Очевидцы выкладывают в социальных сетях ви део, на которых видно, как сильные течения смывали автомобили и перекидывали мусорные контейнеры.

По состоянию на утро вторника доступ в город Тафалья с населением более 10 тысяч людей не был очищен, заявило правительство региона Наварра. Наводнение нарушило работу главной железнодорожной линии.

А в прилегающей Памплоне из-за сильного дождя в понедельник вечером пришлось приостановить бой быков в рамках знаменитого городского фестиваля Сан-Фермин.

Inundaciones en Tafalla y cortes de carretera por las fuertes lluvias en Navarra.

As'i estaba esta tarde la N-121 a la altura de Pueyo como consecuencia de las tormentas, informa la Polic'ia Foral https://t.co/wuLR6kCmjl pic.twitter.com/vAWl6gH6Py — Europa Press (@europapress) July 8, 2019

INUNDACIONES TAFALLA | 100 l/m2 en unas pocas horas han ca'ido en #Tafalla. Una situaci'on hist'orica. Seguiremos informando... pic.twitter.com/l0uzHmmmh8 — Arnaitz Fern'andez (@Armeteo) July 8, 2019

Накануне сообщалось, что ливень в Вашингтоне подтопил Белый дом и метро, также было остановлено железнодорожное сообщения на южном направлении от Вашингтона.

А в начале июля в результате наводнения в России погибло18 человек.

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