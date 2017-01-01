В США на вооружение приняли новый беспилотный вертолет

Теперь военные могут полноценно использовать дрон для выполнения боевых задач, во время учений и при подготовке персонала.

Военно-морские силы США объявили начальную операционную готовность для разведывательного беспилотного вертолета MQ-8C Fire Scout, фактически приняв его на вооружение. Об этом сообщает Flightglobal во вторник, 9 июля.



Уже сейчас военные могут начать полноценное использование дрона при выполнении боевых задач, а также в учениях и подготовке персонала. Первый дальний поход на корабле MQ-8C по плану должен состояться в 2021 финансовом году.

Разработка MQ-8C велась американской компанией Northrop Grumman с начала 2010-х годов. Первый полет аппарат совершил в 2013 году - конструктивно он основан на многоцелевом вертолете Bell 407, на который вместо кресел и традиционных бортовых систем установили системы дистанционного управления, разведывательную аппаратуру и дополнительные топливные баки.

Беспилотник может находиться в воздухе до 12 часов и принимать на борт полезный груз массой до 318 килограммов. Дальность действия MQ-8C по каналу управления составляет 278 километров. Новый MQ-8C должен будет заменить в войсках устаревшие MQ-8B, выполненные на базе легких вертолетов Schweizer 333.

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