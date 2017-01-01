Трамп обиделся на Британию. Его назвали неумелым

Благодаря сливу дипломатической переписки стало известно, что британский посол в Соединенных Штатах считает администрацию Дональда Трампа неумелой, американский президент обиделся.

Когда дипломатическую переписку сливают в общий доступ – это всегда интересно. Можно узнать, что на самом деле думают друг о друге закадычные друзья и союзники.

Так в СМИ просочились письма британского посла с характеристикой администрации Дональда Трампа. И эта характеристика в Белом Доме никому не пришлась по душе.

Тайное письмо

Содержание письма посла Кима Даррока о текущем состоянии администрации США опубликовала газета Daily Mail.

"Мы действительно не считаем, что эта администрация станет значительно более нормальной; менее недееспособной; менее непредсказуемой; менее расколотой; менее дипломатично неуклюжей и неумелой", - написал Даррок в одном из серии выложенных документов, охватывающей период с 2017 года по настоящее время.

Министерство иностранных дел Великобритании не поставило под сомнение достоверность просочившихся документов. Оно назвало утечку "позорным поведением" и заявило, что общественность ожидает от дипломатов честных оценок политики в странах, где они размещены.

Министр юстиции Дэвид Гауке назвал утечку "позорной", но сказал, что Британия "должна ожидать от наших послов правды, как они ее видят".

Записки также характеризовали политику Трампа по Ирану как "непоследовательную, хаотичную".

Даррок сказал, что существуют сомнения относительно того, будет ли Белый дом когда-то выглядеть компетентным, а единственным способом общения с президентом является простота и прямота.

Он сказал, что в то время как Трамп был "ослеплен" британским приемом в ходе государственного визита, который состоялся в июне, успешный визит не приведет к фундаментальным сдвигам в его приоритетах.

Трамп ответил

Трамп заявил, что посол Соединенного Королевства в Соединенных Штатах "не служил Великобритании хорошо".

Когда Трампа спросили о реакции на комментарии Даррока, он сказал журналистам: "Нет, я этого не видел, но, знаете, у нас были маленькие нюансы с несколькими странами, и я бы сказал, что Великобритания, и посол не служил Великобритании хорошо, я могу это сказать".

"Мы не большие поклонники этого человека, и он не служил Великобритании хорошо. И я могу рассказать о нем, но не буду беспокоиться", - добавил он.

В тайных письмах Даррок предупредил правительство, что "карьера Трампа может закончиться позором". Он описывает конфликты в Белом доме как "ножевые бои".

Также Трамп заявил, что Трамп заявил, что Белый дом больше не будет иметь дела с нынешним британским послом в США.

"Я очень критически относился к тому, как Великобритания и премьер-министр Тереза Мэй занималась Brexit. Какой беспорядок она и ее представители создали. Я сказал ей, как это сделать, но она решила пойти другим путем. Посла я не знаю, но его не любят в США ", - заявил Трамп в своем Twitter.

"Мы больше не будем иметь дело с ним. Хорошей новостью для чудесного Соединенного Королевства является то, что вскоре у них появится новый премьер-министр. Когда я наслаждался прекрасным государственным визитом в прошлом месяце, королева меня поразила больше всего!" - сказал он.

Заговор?

По данным CNN, существует предположение, что утечка записок Кима Даррока была политически мотивированным актом кого-то в Лондоне, чтобы освободить место в Вашингтоне для откровенно выступающего за Brexit посла.

Министр торговли Лиам Фокс, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что извинится перед дочерью президента Иванкой Трамп, с которой он должен встретиться во время своей поездки.

"Я буду извиняться за то, что либо наша государственная служба, или элементы нашего политического класса не оправдали ожиданий, которые мы и Соединенные Штаты имеем касаемо их поведения, которое в этом конкретном случае закончилось чрезвычайным случаем недопустимом образом", - сказал он.

"Злонамеренные утечки такого рода являются непрофессиональными, неэтичными и непатриотичными и могут на самом деле привести к повреждению отношений, что, следовательно, может повлиять на наш более широкий интерес по безопасности", - сказал Фокс.

Поддержка для посла

Правительство Великобритании подтвердило свою полную поддержку британскому послу в США после того, как Дональд Трамп заявил, что больше не будет работать с дипломатом.

В правительстве назвали утечку "досадной" и заявили, что Великобритания и США по-прежнему разделяют "особые и прочные" отношения.

"Мы ясно дали понять США, какой досадной для нас является эта утечка. Утечка выборочных моментов не отражает близость и уважение, с которыми мы подходим к отношениям", - заявил представитель британского правительства.

Но он также отметил, что послы должны быть в состоянии давать честные оценки политике стран, в которых они находятся, и премьер-министр поддержал посла.

Последствия

CNN напоминает, что конфликт может повлиять на заключение новых договоренностей между США и Британией после выхода Лондона из ЕС — ведь Соединенному Королевству придется перезаключать многие соглашения о сотрудничестве, включая торговые.

“Подвергнув Великобританию новому давлению, Трамп улучшил свою позицию в преддверии переговоров, от которых оба государства ждут с его стороны жесткой сделки”, — пишет CNN.

Еще один аспект, в котором американский президент может надеяться повлиять на Лондон — заручиться его поддержкой в отношениях с Ираном, где Британия пока придерживается общей позиции с ЕС, настроенным на сотрудничество с Тегераном по ядерному вопросу. Тогда как США под руководством Трампа вышли из ядерной сделки с Ираном и резко обострили свой курс по отношению к этой стране.

Истинную глубину конфликта продемонстрирует дальнейшее отношение США к послу Дэрроку, полагает The Guardian. Ведь на данный момент не ясно, что именно подразумевал Трамп, заявив “мы больше не будем с ним сотрудничать” — идет ли речь о прекращении контактов также со стороны Госдепа США, Белого дома и советника Трампа по нацбезопасности.

“Если бы такой взрывоопасный шаг был осуществлен, он фактически сделал бы Дэррока персоной нон-грата в Вашингтоне, бесполезной в роли посредника между правительствами Великобритании и США”, — пишет The Guardian.