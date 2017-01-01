США напомнили Турции о последствиях из-за С-400

Позиция Вашингтона по вопросу покупки Анкарой российских ракетных комплексов не поменялась.

Турцию ждут негативные последствия в случае получения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом во вторник, 9 июля, заявила на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.

Она указала, что Вашингтон уже несколько дней подряд видит сообщения в иностранных СМИ о том, что Анкара получит С-400 9 июля.

"Наша позиция в Госдепартаменте в отношении Турции и С-400 не изменилась", - отметила Ортэгус и напомнила, что турецким влястям известно о принятом в Конгрессе законе, связанном с CAATSA (закон О противодействии противникам Америки посредством санкций).

"Все остается так же, как и было. Мы уже сказали, что Турцию ждут реальные и негативные последствия, если они примут С-400", - подчеркнул представитель Госдепа.

Она также уточнила, что эти последствия включают в себя прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35.

Напомним, Вашингтон выступает против покупки Анкарой российских систем С-400. По мнению властей США, они представляют угрозу американской безопасности.

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