Bellingcat представила данные о "свидетеле" катастрофы МН17

Арест Владимира Цемаха может иметь существенное влияние на расследование аварии Boeing над Донбассом, подчеркивается в докладе группы.

Фото из профиля Владимира Цемаха в Одноклассниках от 24 августа 2014 года bellingcat.com

Недавно задержанный СБУ бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах может быть важным свидетелем событий, связанных с крушением малазийского Boeing рейса MH17 в Донецкой области. Об этом говорится в докладе исследовательской группы Bellingcat , опубликованном 9 июля.

Как указано в материале группы, на днях в Twitter появились ссылки на видео интервью Цемаха, записанное в 2015 году, на котором он заявил, что помогал прятать ЗРК Бук и членов его экипажа. Как указано в материале группы, на днях в Twitter появились ссылки на видео интервью Цемаха, записанное в 2015 году, на котором он заявил, что помогал прятать ЗРК Бук и членов его экипажа.

Также, по данным Bellingcat, есть достаточно свидетельств из открытых источников, что Цемах командовал подразделением ПВО во время аварии MH17.

Так, аналитики нашли страницу мужчины в соцсети Одноклассники, на которой обнаружены свидетельства того, что он служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере до конца лета 2014 года.

Исследователи отмечают, если эти данные подтвердятся, Цемах может стать основным свидетелем и, возможно, подозреваемым по обвинению в соучастии и сокрытии преступления.

При этом, как указано в докладе, несмотря на то, что Цемах был командиром ПВО сепаратистов, "он, скорее всего, не был причастен к фактическому уничтожению MH17".

Также подчеркивается, что Цемах является первым задержанным, который имел прямую связь с военными операциями “ДНР” на месте во время крушения самолета, и это могло бы "укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах".

Корреспондент.net , 4 июля стало известно, что украинские спецслужбы провели операцию на территории "ДНР" и Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Как сообщал, 4 июля стало известно, что украинские спецслужбы провели операцию на территории "ДНР" и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.

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