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Глава МИД Британии призвал Трампа уважать союзников

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Джереми Хант выступил в поддержку британского дипломата, которого ранее оскорбил американский лидер.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант
Глава МИД Великобритании Джереми Хант
 
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что комментарии Дональда Трампа о британском после Киме Дэрроке "неуважительны и неправильны" по отношении к Англии и премьер-министру Терезе Мэй. Об этом во вторник, 9 июля, он написал в Twitter.
 
Напомним, Трамп назвал Дэррока "глупым парнем", "чокнутым послом" и "напыщенным дураком" после утечки в СМИ его докладов об американском лидере и его администрации.
 
Хант указал Трампу, что американские дипломаты также предоставляют свое конфиденциальное мнение пресс-секретарю Майку Помпео.
 
Министр также напомнил, что Трамп называл Британию и США "величайшими союзниками в истории".
 
"Я согласен, но союзники должны уважать друг друга, как Тереза Мэй всегда делала по отношению к Вам", - отметил глава британского МИД.
 
Хант подчеркнул, что в случае победы на выборах премьера Британии оставит Дэррока в должности.
 
Ранее в СМИ появились публикации конфиденциальных докладов Дэррока в МИД Великобритании, в которых он называл Трампа "некомпетентным" и "небезопасным".
 

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Теги: США, Британия, скандал, МИД, посол, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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