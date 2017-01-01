Глава МИД Британии призвал Трампа уважать союзников

Джереми Хант выступил в поддержку британского дипломата, которого ранее оскорбил американский лидер.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что комментарии Дональда Трампа о британском после Киме Дэрроке "неуважительны и неправильны" по отношении к Англии и премьер-министру Терезе Мэй. Об этом во вторник, 9 июля, он написал в Twitter.

Хант указал Трампу, что американские дипломаты также предоставляют свое конфиденциальное мнение пресс-секретарю Майку Помпео.

Министр также напомнил, что Трамп называл Британию и США "величайшими союзниками в истории".

"Я согласен, но союзники должны уважать друг друга, как Тереза Мэй всегда делала по отношению к Вам", - отметил глава британского МИД.

Хант подчеркнул, что в случае победы на выборах премьера Британии оставит Дэррока в должности.

Ранее в СМИ появились публикации конфиденциальных докладов Дэррока в МИД Великобритании, в которых он называл Трампа "некомпетентным" и "небезопасным"

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