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В канадском отеле из-за утечки газа пострадали 46 человек

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Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в больницу Виннипега. Состояние 15 из них оценивается как критическое.
В канадском отеле Super 8 Motel West произошла утечка газа
В канадском отеле Super 8 Motel West произошла утечка газа
cbc.ca
 
В отеле Super 8 Motel West в канадском городе Виннипег 9 июля произошла утечка угарного газа. В результате инцидента пострадали 46 человек, сообщил телеканал CBC.
 
Отмечается, что состояние 15 пострадавших оценивается как критическое. В общей сложности на момент инцидента в гостинице находились 52 человека и собака.
 
При этом, как сообщила в Twitter компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, инцидент не следует считать "утечкой газа".
 
"Это было отравление угарным газом. Угарный газ производится в результате неполного сгорания отработанного газа в газовых плитах/неполной вентиляции газовых плит, отопительных котлов, печей, барбекю, использующих пропан, газовых водонагревателей и сушилок для белья", - говорится в заявлении компании.
 
Из-за случившегося в отеле перекрыли подачу газа и запустили процесс вентиляции помещения.
 
Напомним, в январе 35 канадских школьников и восемь взрослых отравились угарным газом.
 

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Теги: Канада, отель, угарный газ, пострадавшие, утечка газа
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Источник: korrespondent.net

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