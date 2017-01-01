В канадском отеле из-за утечки газа пострадали 46 человек

Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в больницу Виннипега. Состояние 15 из них оценивается как критическое.

В отеле Super 8 Motel West в канадском городе Виннипег 9 июля произошла утечка угарного газа. В результате инцидента пострадали 46 человек, сообщил телеканал CBC

Отмечается, что состояние 15 пострадавших оценивается как критическое. В общей сложности на момент инцидента в гостинице находились 52 человека и собака.

При этом, как сообщила в Twitter компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, инцидент не следует считать "утечкой газа".

"Это было отравление угарным газом. Угарный газ производится в результате неполного сгорания отработанного газа в газовых плитах/неполной вентиляции газовых плит, отопительных котлов, печей, барбекю, использующих пропан, газовых водонагревателей и сушилок для белья", - говорится в заявлении компании.

Из-за случившегося в отеле перекрыли подачу газа и запустили процесс вентиляции помещения.

Напомним, в январе 35 канадских школьников и восемь взрослых отравились угарным газом

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