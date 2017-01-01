Президенту США запретили блокировать пользователей в Twitter

Апелляционный суд подтвердил аналогичное решение федерального суда Манхэттена, принятое год назад.

Апелляционный суд в Нью-Йорке во вторник, 9 июля, отклонил апелляцию Минюста США на решение о запрете Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, сообщил телеканал NBC

Отмечается, что Трамп больше не может блокировать пользователей, оставляющих критические замечания под его постами.

Суд сослался на первую поправку к Конституции США, которая запрещает ограничения свободы слова.

Этим решением апелляционный суд поддержал вердикт федерального суда Манхэттена , который в мае 2018 года запретил Трампу, как представителю власти, блокировать неугодных комментаторов.

Президент США аргументировал свою позицию тем, что "банил" пользователей как частное лицо, однако суд указал, что Трамп часто использует Twitter для политических заявлений, тем самым превращая его в "общественную площадку".

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