В МАГАТЭ пройдет внеочередная встреча из-за Ирана

Совет управляющих организации 10 июля обсудит иранскую ядерную программу по запросу США.

Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную встречу в среду, 10 июля, чтобы обсудить последние данные организации по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

Отмечается, что встречу инициировали США. Отмечается, что встречу инициировали США.

"Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт запросила экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить последний, вызывающий обеспокоенность, доклад генерального директора МАГАТЭ по ядерной программе иранского режима", - указано в сообщении постпредства США в Вене.

Тегеран раскритиковал запрос Вашингтона.

"Тот факт, что США являются первой и главной стороной, которая нарушает условия (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана - ред.) СВПД, и при этом делает такой запрос, указывает на их изоляцию", - подчернула миссия Ирана при МАГАТЭ.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны объявили, что через 60 дней перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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