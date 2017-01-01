В МАГАТЭ пройдет внеочередная встреча из-за Ирана
Совет управляющих организации 10 июля обсудит иранскую ядерную программу по запросу США.
Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную встречу в среду, 10 июля, чтобы обсудить последние данные организации по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что встречу инициировали США.
"Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт запросила экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить последний, вызывающий обеспокоенность, доклад генерального директора МАГАТЭ по ядерной программе иранского режима", - указано в сообщении постпредства США в Вене.
Тегеран раскритиковал запрос Вашингтона.
"Тот факт, что США являются первой и главной стороной, которая нарушает условия (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана - ред.) СВПД, и при этом делает такой запрос, указывает на их изоляцию", - подчернула миссия Ирана при МАГАТЭ.
Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.
Также власти страны объявили, что через 60 дней перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент