Путин заявил о договоренностях с Обамой по Украине

Российский лидер утверждает, что президент США не выполнил свою часть обещаний, которые были озвучены в 2014 году.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон не выполнил договоренности по Украине, которые якобы были достигнуты в 2014 году во время телефонного разговора с Бараком Обамой, занимавшим в то время высший государственный пост США. Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для нового фильма, сообщает ТАСС

Режиссер спросил у президента РФ о телефонном разговоре с Обамой во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году, однако Путин отказался сообщить детали беседы. Режиссер спросил у президента РФ о телефонном разговоре с Обамой во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году, однако Путин отказался сообщить детали беседы.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы (не говорим)", - указал российский лидер.

По его словам, "договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены".

"Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - отметил Путин.