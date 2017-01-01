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Путин заявил о договоренностях с Обамой по Украине

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Российский лидер утверждает, что президент США не выполнил свою часть обещаний, которые были озвучены в 2014 году.
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
 
Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон не выполнил договоренности по Украине, которые якобы были достигнуты в 2014 году во время телефонного разговора с Бараком Обамой, занимавшим в то время высший государственный пост США. Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для нового фильма, сообщает ТАСС.

Режиссер спросил у президента РФ о телефонном разговоре с Обамой во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году, однако Путин отказался сообщить детали беседы.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы (не говорим)", - указал российский лидер.
 
По его словам, "договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены".
 
"Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - отметил Путин. 
 
Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину новый формат переговоров
 
Ранее Корреспондент.net вспоминал события на Майдане и выяснил, какие изменения произошли в стране за пять лет. 
 
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Теги: Украина, Россия-США, Путин, Обама, майдан, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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