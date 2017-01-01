По мнению специалистов, радиационный фон не угрожает рыболовству в районе Норвежского моря, где находится затонувшая субмарина Комсомолец.

Ученые обнаружили, что в районе затонувшей советской атомной подлодки Комсомолец в Норвежском море уровень радиации превышен в 100 тысяч раз. Об этом 9 июля сообщил телеканал TV2

Отмечается, что российско-норвежский экипаж исследовательского судна G.O. Sars взял пробы из вентиляционного отверстия рядом с реактором подлодки.

При проведении замеров использовался глубоководный беспилотный аппарат AEgir 6000.

Руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль подчеркнула, что показатели замеров пока предварительные, и их надо изучить более тщательно.

При этом уровень радиации превышает показатель, зафиксированный российскими учеными в 2007 году.

Cмотрите фотогалерею: Ученые зафиксировали утечку радиации на затонувшей советской подлодке

7 апреля 1989 году на лучшей и самой дорогой советской атомной подлодке Комсомолец, находившейся в Норвежском море, произошел пожар. Сверхпрочный титановый корпус не помог субмарине и она в итоге затонула.

Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Это стало одной из крупнейших аварий советского и российского подводного флота.

Сейчас атомная субмарина находится на глубине около 1,7 км. Превышение уровня радиоактивности из-за протечек из реактора начали фиксировать с начала 90-х годов.

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