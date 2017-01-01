Саммит Украина-ЕС прошел успешно - СМИ

Обе стороны встречи на высшем уровне остались довольны ее результатами. Евросоюз подчеркнул неизменную поддержку Киева.

Владимир Зеленский и Дональд Туск на встрече в Киеве

Саммит Украина-ЕС, который недавно завершился в Киеве, обе стороны сочли успешным. Об этом во вторник, 9 июля, сообщило бельгийское издание Brussels Times

Отмечается, что саммит завершился совместной декларацией , в которой Украина и ЕС выразили общую приверженность к дальнейшему укреплению политических и экономических связей.

“Результат саммита был предсказуем”, - сообщил изданию ассоциированный сотрудник Украинского форума в рамках Лондонского Chatham House Джон Лаф.

По его словам, ЕС остается преданным поддержке Украины и надеется, что президентство Владимира Зеленского "сможет продвинуть вперед повестку дня реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией”.

При этом Лаф подчеркнул, что до завершения парламентских выборов в Украине и до формирования нового правительства "очень трудно сказать, сможет ли Зеленский трансформировать свою впечатляющую риторику в реальность”.

Издание напомнило, что в совместном заявлении ЕС подчеркнул свою неизменную поддержку Украины и признал "существенный прогресс" в реализации реформ.

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