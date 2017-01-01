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Стало известно имя нового главы Пентагона

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Новым исполняющим обязанности станет Ричард Спенсер, а позже на эту должность должны назначить Марка Эспера.
Кандидатура Марка Эспера рассматривается в сенате
Кандидатура Марка Эспера рассматривается в сенате
defensenews.com

Министр ВМС США Ричард Спенсер временно станет главой Пентагона. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Military Times.

Отмечается, что Спенсер будет на посту на время, пока сенат рассматривает кандидатуру нынешнего исполняющего обязанности министра обороны Марка Эспера в сенате. Согласно закону, пока кандидатура претендента на пост главы Пентагона рассматривается в сенате, этот человек не может возглавлять ведомство.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть на пост главы Пентагона Марка Эспера, который должен сменить министра сухопутных войск США 24 июня. Трамп объяснил отставку исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана тем, что он "хочет больше уделять время семье".

Как сообщалось, Шанахан приступил к исполнению обязанностей главы Пентагона 1 января. Он сменил на посту ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса.

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Теги: США, Пентагон, Трамп, армия США
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Источник: korrespondent.net

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