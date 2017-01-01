В Индии более 60 тысяч людей пострадали от наводнения

Затоплены 145 деревень и эта цифра продолжает расти. Пропавшими без вести числятся десятки людей.

По меньшей мере 63 тысячи человек пострадали в индийском штате Ассам на северо-востоке страны из-за наводнений, вызванных продолжающимися с конца минувшей недели грозовыми ливнями. Об этом в среду, 10 июля, сообщает телеканал NDTV.

В общей сложности в зону затопления попали 145 деревень, при этом число затопленных населенных пунктов продолжает неуклонно расти.

Стихийное бедствие, как отмечает телеканал, затронуло восемь из 27 округов этого индийского региона. Власти в экстренном порядке открывают лагеря временного размещения беженцев - туда уже были направлены свыше 200 человек.

Синоптики, тем временем, предупреждают, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме еще не менее пяти дней. Поврежденные наводнениями мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции.

О возможных жертвах пока не сообщается, однако, по информации полиции, с приходом паводка несколько десятков местных жителей пропали без вести.

Накануне сообщалось о сильном наводнении в Испании. Потоки воды смывали автомобили с дороги, один водитель погиб.

Перед этим стало известно, что ливень в Вашингтоне подтопил Белый дом и метро, также было остановлено железнодорожное сообщения на южном направлении от Вашингтона.

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