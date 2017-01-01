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В Тбилиси три человека пострадали при взрыве гранаты в подъезде

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Правоохранителям удалось установить личность преступника и сейчас ведутся мероприятия по его задержанию.
Взрыв гранаты произошел в жилом доме
Взрыв гранаты произошел в жилом доме
pikabu

В ночь на среду в подъезд одного из жилых домов в Тбилиси в районе Варкетили злоумышленник бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Грузии 10 июля.

Отмечается, что личность преступника установлена полицией и сейчас ведутся мероприятия по его задержанию.

Состояние доставленных в больницу в настоящее время стабильное.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о попытке умышленного убийства.

Напомним, на прошлой неделе в Азербайджане произошел взрыв противотанковой мины в одной из воинской частей. Тогда двое военнослужащих погибли, один был ранен.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области при взрыве гранаты пострадали шесть детей.

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Теги: Грузия, Тбилиси, взрыв, граната, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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