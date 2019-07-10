В США медведь залез в авто и устроил ДТП

В попытках выбраться из машины медведь перевел передачу на нейтральную, из-за чего автомобиль начал катиться с холма и врезался в дерево.

В американском городе Боулдер медведь "угнал" машину и попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Животное залезло в незапертый автомобиль, но неожиданно за ним захлопнулась дверь. В попытках выбраться медведь перевел передачу на нейтральную. Автомобиль проехал по склону холма и врезался в дерево. После столкновения хищнику удалось выбраться из салона.

В результате ДТП машина сильно пострадала. Медведь скрылся.

Пресс-служба полиции призвала местных жителей не оставлять транспортные средства незапертыми.

Ранее сообщалось, что медведь месяц "хранил" раненого мужчину в качестве еды.

Перед этим медведь обокрал охотников на Камчатке. Животное вытащило из машины еду, пока люди отвлеклись на беседу.

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