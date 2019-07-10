Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Сближение неизбежно”: Путин заявил о неизбежности сближения с Украиной

Комментариев: 2
Российский президент сделал заявление касательно взаимоотношений с Украиной.
Путин сделал новое заявление касательно Украины
Путин сделал новое заявление касательно Украины
EPA/UPG

Российский президент Владимир Путин считает, что между Украиной и Россией вскоре наладятся не просто дружеские, а братские взаимоотношения. Об этом он заявил в интервью для документального фильма “В борьбе за Украину” (Revealing Ukraine). 

Читай также: Путин вернет моряков в ближайшее время - Климкин

Путин считает, что в конечном итоги РФ и Украина придут к дружескому формату отношений. Это, по словам российского лидера, неизбежный формат.

Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно, - заявил Путин.

Читай также: Путин не хочет вводить санкции против Грузии

Он также высказался касательно персоны Виктора Медведчука. По словам Путина, Медведчук - “человек слова”, который борется за независимость Украины за счет сотрудничества с РФ. Между тем, в некоторых вопросах их “позиции расходятся”.

Интересно, но в напряженных отношениях с Украиной Путин винит “пропаганду Киева, которая делает Россию виновницей трагических событий в Украине”.

Напомним, Путин заявил о договоренностях с Обамой по Украине. Российский лидер утверждает, что президент США не выполнил свою часть обещаний, которые были озвучены в 2014 году. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Путин, Медведчук, Украина, РФ, сближение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Мока    10.07.2019, 10:41
Оценка:  +1
Мока
Какое сближение? У него в голове уже не вата, а опилки. Да еще и трухлявые
Kostos    10.07.2019, 10:34
Оценка:  0
Kostos
ПТН ПНХ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь