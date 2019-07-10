“Сближение неизбежно”: Путин заявил о неизбежности сближения с Украиной

Российский президент сделал заявление касательно взаимоотношений с Украиной.

Российский президент Владимир Путин считает, что между Украиной и Россией вскоре наладятся не просто дружеские, а братские взаимоотношения. Об этом он заявил в интервью для документального фильма “В борьбе за Украину” (Revealing Ukraine).

Читай также: Путин вернет моряков в ближайшее время - Климкин

Путин считает, что в конечном итоги РФ и Украина придут к дружескому формату отношений. Это, по словам российского лидера, неизбежный формат.

Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно, - заявил Путин.

Читай также: Путин не хочет вводить санкции против Грузии

Он также высказался касательно персоны Виктора Медведчука. По словам Путина, Медведчук - “человек слова”, который борется за независимость Украины за счет сотрудничества с РФ. Между тем, в некоторых вопросах их “позиции расходятся”.

Интересно, но в напряженных отношениях с Украиной Путин винит “пропаганду Киева, которая делает Россию виновницей трагических событий в Украине”.

Напомним, Путин заявил о договоренностях с Обамой по Украине. Российский лидер утверждает, что президент США не выполнил свою часть обещаний, которые были озвучены в 2014 году.