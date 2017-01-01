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США ввели санкции в отношении руководителей Хезболлы

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Американские власти впервые ввели санкции в отношении ливанских парламентариев, связанных с Хезболлой.
США считают Хезболлу террористической организацией
США считают Хезболлу террористической организацией
АР

Госдепартамент США объявил о новых санкциях в отношении троих руководителей ливанской группировки "Хезболла" за их роль в разрушении финансовой системы Ливана и за продвижение интересов Ирана в ливанской политике. Об этом сообщает Голос Америки в среду, 10 июля.

Отмечается, что в санкционном списке депутаты ливанского парламента Амин Шерри и Мухаммад Хасан Рад, а также Вафик Сафа. Министерство финансов США впервые ввело санкции в отношении ливанских парламентариев, связанных с Хезболлой, которую Соединенные Штаты считают террористической организацией.

По словам официального представителя Госдепа Морган Ортагус, "эти чиновники пользовались своим положением для незаконной контрабанды товаров в Ливан, подрывая работу ливанских финансовых организаций, для оказания помощи Хезболле и помогая руководителям и финансистам Хезболлы избегать санкций США".

Санкции в отношении Шерри, Рада и Сафы были введены в рамках усилий США по противостоянию "развращающего влияния" Хезболлы на Ливан. Шиитская группировка, контролирующая ливанский парламент после выборов 2018 года, пользуется поддержкой Ирана.

Ранее стало известно, что Госдеп и Минфин США пообещали награду в 10 млн долларов тем, кто передаст информацию о финансировании группировки Хезболла.

Напомним, весной прошлого года власти США ввели санкции в отношении высшего руководства Хезболлы.

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Теги: США, Иран, Ливан, санкции, госдепартамент США, Хезболла, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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