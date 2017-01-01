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В небе Катара столкнулись два военных самолета

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Авария произошла во время тренировочного полета, оба пилота смогли катапультироваться, пострадавших нет.
В Катаре столкнулись два военных самолета (иллюстративное фото)
В Катаре столкнулись два военных самолета (иллюстративное фото)
aljazeera.com

Два тренировочных самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе. Об этом в среду, 10 июля, сообщила пресс-службы Министерства обороны Катара.

При этом ни дата ни место инцидента не указываются.

"Два учебно-тренировочных самолета ВВС Катара столкнулись во время тренировочного полета, пилотам удалось катапультироваться", - говорится в заявления. Обстоятельства инцидента выясняются.

Накануне сообщалось, что два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама.

А в июне в Новой Зеландии при посадке столкнулись самолеты. Пилоты обоих суден погибли.

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Теги: самолет, авария, Катар, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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