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США и Китай возобновили торговые переговоры

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Накануне представители служб по вопросам торговли США и Китая провели телефонный разговор.
Китай и США почти год ведут переговоры по торговле
Китай и США почти год ведут переговоры по торговле
Getty Images

США и Китай возобновили переговоры с целью урегулирования торговых разногласий, сообщает Reuters

Как сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кудлов, представители служб по вопросам торговли провели телефонный разговор накануне.

Отмечается, что в переговорах принимали участие торговый представитель США Роберт Лайтгизер, министр финансов Стивен Мнучин, вице-премьер Китая Лю Хен и министр Чжун Шан. Чиновники обсудили дальнейшие планы для разрешения торговых споров между странами. О чем именно договорились чиновники не отмечается, но Кудлов сказал, что беседа была конструктивной.

Как известно, перед началом майского раунда торговых переговоров, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

 

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Теги: США, Китай, торговля, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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