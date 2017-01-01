США создают военную коалицию в Персидском заливе

Коалиция должна обеспечивать свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливе.

Власти США планируют создать международную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена. Об этом сказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает Радио Свобода в среду, 10 июля.

"Мы сейчас сотрудничаем с рядом стран, чтобы понять, можем ли мы собрать коалицию, которая обеспечивала бы свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливе", – сказал Данфорд.

Генерал не уточнил, с какими именно государствами ведутся переговоры о коалиции.

"Я считаю, что, вероятно, в течение следующих нескольких недель мы определим, у каких стран есть политическая воля, чтобы поддержать эту инициативу", – добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США инициируют создание международной коалиции против Ирана, в которую бы вошли не только страны Персидского залива, но и Азии, и Европы.

Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера в Оманском проливе – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.

Позже США представили доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры. В свою очередь официальный Тегеран эти обвинения отвергает.

А 20 июня стало известно, что американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп в ответ на инцидент заявил, что Иран "сделал очень большую ошибку". Позже он в последний момоент отменил удар по объектам в Иране.

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