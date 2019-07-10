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"Черви этого не выдержат": Путина высмеяли за странную критику "зеленой" энергетики

Комментариев: 3
Сеть в ответ на реплику Путина взорвалась стихами о "червях" и фотожабами.
"Черви этого не выдержат": Путина высмеяли за странную критику "зеленой" энергетики
© Соцсети
Фото 1/10
  • В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
  • В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
  • В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
  • В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
  • В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
  • В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
  • В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
  • В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
  • В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
  • В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
"Черви этого не выдержат": Путина высмеяли за странную критику "зеленой" энергетики
В сети стихами и фотожабами комментируют слова Путина
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Выступая на саммите по производству и индустриализации GMIS-2019, который проходит в российском Екатеринбурге, президент Российской Федерации Владимир Путин, озвучил оригинальное суждение, что отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников это якобы попытка “облачиться в шкуры и переселиться в пещеры“. особенно пользователям сети понравилась фраза о червях.

Об этом сообщают Ведомости, подкрепляя высказывание Путина мнениями экспертов.

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Говоря об отказе от традиционных источников энергии, российский правитель утверждает, что людям будет некомфортно жить на планете, “уставленой частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей“. По его словам, от ветряков гибнут птицы и вылезают из земли черви.

“Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли“, - заявил президент России.

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Речь Путина и его познания об энергетике и экологии активно комментируют пользователи соцсетей.

 

Как сообщалось, в августе 2018 года народный артист СССР, певец, пропутинский депутат Госдумы РФ и просто хороший друг боевиков ЛДНР Иосиф Кобзон скончался на 80 году жизни в московской больнице не выходя из состояния комы.Редакция Bigmir.net собрала реакцию социальных сетей на известие о смерти певца, который неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями.

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Теги: Путин, экология, фоотожабы, черви, ветряки
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Комментариев (3)
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LifeStriker    10.07.2019, 12:14
Оценка:  +1
LifeStriker
Хутин пуй главный червяк, иди назад под землю!
Зорян_и_Шкиряк    10.07.2019, 11:57
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Так он озвучил результаты исследований европейских экологов. Что вызвало такой ажиотаж - сам Пу?
WTF2wtf    10.07.2019, 12:14
Оценка:  0
WTF2wtf
А ты все бюджетную денежку от этого конченого упыря отрабатываешь, бот путинский
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