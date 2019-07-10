Сеть в ответ на реплику Путина взорвалась стихами о "червях" и фотожабами.

"Черви этого не выдержат": Путина высмеяли за странную критику "зеленой" энергетики

"Черви этого не выдержат": Путина высмеяли за странную критику "зеленой" энергетики

Выступая на саммите по производству и индустриализации GMIS-2019, который проходит в российском Екатеринбурге, президент Российской Федерации Владимир Путин, озвучил оригинальное суждение, что отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников это якобы попытка “облачиться в шкуры и переселиться в пещеры“. особенно пользователям сети понравилась фраза о червях.

Об этом сообщают Ведомости, подкрепляя высказывание Путина мнениями экспертов.

Читай также: В “сверхдержаве“ топят дровами, Томск газифицирован на 8%, – Явлинский

Говоря об отказе от традиционных источников энергии, российский правитель утверждает, что людям будет некомфортно жить на планете, “уставленой частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей“. По его словам, от ветряков гибнут птицы и вылезают из земли черви.

“Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли“, - заявил президент России.

Читай также: Россия показала “самого современного робота“, оказавшегося переодетым человеком

Речь Путина и его познания об энергетике и экологии активно комментируют пользователи соцсетей.

Другое дело когда на Донбассе и Сирии червяки вылазеют от разрыва бомб. Другое дело, когда рыбу потрошат и обратно выбрасывают в море, дабы не понизить цену из-за роста объёмов. Другое дело ради мироторга палить тысячами сельских свиней. Другое дело стрелять собак перед ЧМ 2018 https://t.co/LoylHEbEeI — Сверх Держава (@SverhDerjava) 9 юли 2019 г.

Песков заявил, что доклад Путина о червях основан на фактическом материале, подтверждённом документальными кадрами. pic.twitter.com/dhz23BpNBc — Alex Belenky (@gun1man) 9 юли 2019 г.

Жёсткие документальные кадры.

Прямой эфир Раша Тудей.

Американцы и европейцы гибнут, не послушавшись предупреждений Владимира Владимировича Путина о полезших из земли червяках. pic.twitter.com/644ENzZfBQ — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 9 юли 2019 г.

Как сообщалось, в августе 2018 года народный артист СССР, певец, пропутинский депутат Госдумы РФ и просто хороший друг боевиков ЛДНР Иосиф Кобзон скончался на 80 году жизни в московской больнице не выходя из состояния комы.Редакция Bigmir.net собрала реакцию социальных сетей на известие о смерти певца, который неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями.