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Новая опасная детская игра набирает популярность в мире

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Дети имитируют исчезновения на 24 часа, пока родители вместе с полицией проводят поисковые операции. Часто на этом наживаются мошенники.
Подростки развлекаются, "в шутку" уходя из дома
Подростки развлекаются, "в шутку" уходя из дома
err.ee

Игра "Пропасть на 24 часа" распространилась по миру и в частности затронула Эстонию. Об этом сообщает издание ERR в среду, 10 июля.

Сотрудники эстонской полиции часто расследовали такие "шуточные" исчезновения в 2019 году. Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции, майор полиции Юхан Евонен такое поведение называет безответственным.

"Молодые люди могли бы подумать, в каком состоянии их родители, сколько сил со стороны государственных служб отправляется на поиски. А ведь в это время кто-то действительно может нуждаться в помощи", - говорит Евонен. 

Близким пропавшего нельзя утаивать информацию от полиции, подчеркивают правоохранители. Например, если подросток убежал из дома после ссоры с родителями или если родитель его ударил, об этом нужно сказать стражам правопорядка.

На переживаниях близких пропавшего без вести человека часто пытаются нажиться мошенники - они связываются с родными и, представляясь добровольцами, требуют деньги за поисковую операцию. Затем поиски пропавшего человека всегда ведутся бесплатно.

Напомним, что ранее у подростков появилась новая смертельно опасная игра. Суть игры заключается в том, чтобы перебежать оживленную трассу в неположенном месте и остаться в живых.

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Теги: Игра, подросток, подростки, родители, игры, полиция, розыск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сливной_Бачок    10.07.2019, 13:19
Оценка:  0
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