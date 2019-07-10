В Иране заявили, что не нарушают ядерную сделку, обогащая уран

В Тегеране утверждают, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который дает Ирану право прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что действует исключительно в рамках ядерного соглашения. Об этом он сказал через несколько дней после того, как Тегеран во второй раз отказался от выполнения части обязательств соглашения. Об этом в среду, 10 июля сообщает РИА Новости.

"Исламская Республика Иран двигается в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и соглашения, не разрушая структуры СВПД", - заявил Роухани, отметив, что все меры, предпринимаемые Тегераном по ядерной сделке, "в рамках закона".

В Тегеране подчеркивают, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который в частности дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.

Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".

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Напомним, Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны.

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