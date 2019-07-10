В Ереване масштабное отключение света совпало с протестами и визитом Туска

Авария на ТЭЦ привела к обесточиванию большей части столицы Армении, куда в этот день приехал Дональд Туск, и где проходят акции протеста.

Почти все кварталы Еревана с полудня среды, 10 июля, остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями, сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС страны, причины пока не установлены, ведется работа по устранению перебоев.

"Мы интенсивно работаем, чтобы установить и устранить причины сбоев электроснабжения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные СМИ, также сообщили, что проблемы с электроснабжением возникли и в ереванском метрополитене, откуда сотрудники соответствующих служб эвакуируют людей.

РИА Новости со ссылкой на вице-премьер-министра страны сообщает, что причиной перебоев стала авария на ТЭЦ, из-за которой возможны отключения по всей стране.

В этот день в Ереване также проходят акции сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и визит главы Евросовета Дональда Туска.

Отмечается, что центральные улицы Еревана оцеплены полицией из-за акции.Митингующие попытались пройти к зданию правительства, где проходила пресс-конференция Туска, однако полиция преградила им путь. Оцеплены подходы площади Республики и Северный проспект. Несколько человек задержаны.

Напомним, в июне суд в Армении вновь арестовал экс-президента Роберта Кочаряна, которосу было предъявлено обвинение в свержении конституционного строястраны и получении взятки в особо крупном размере.

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 год он был объявлен в розыск, а год спустя сдался. В январе 2010 года он был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков, а в мае 2011 года освободился по амнистии. Вступив в должность главы правительства в мае 2018 года Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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