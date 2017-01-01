В американской газете написали о туризме в "российском Крыму"

Украинское Министерство информполитики уже отправило в газету жалобу - в издании заявили, что автор статьи "не подозревал", что нарушил законы Украины.

Газета в США написала о туризме в "российском Крыму" Корреспондент.net

В американской газете Los Angeles Times вышел материал о туристических поездках в "российский Крым". Об этом сообщает Голос Америки в среду, 10 июля.

Министерство информационной политики Украины уже направило в издание обращение с требованием уважать законы Украины и не рекламировать незаконные способы въезда в Крым.

Автор материала, как сообщает агентство, возглавляет консалтинговую компанию Sovereign Society и занимается инвестициями в российскую экономику. Только в 2019 году он побывал в оккупированном Россией Крыму пять раз.

Сам автор устверждает, что "не знал" о том, что нарушает украинские законы, въезжая в Крым через российскую территорию. Он также заявил, что финансовых интересов в России у него якобы нет.

В Los Angeles Times сказали, что "не видят конфликта интересов" в появлении статьи о Крыме на сайте издания, но выразили сожаление, что не включили в текст информацию об украинских законах. Позже публикацию на сайте исправили. Крым назвали территорией, которая "сегодня подконтрольна России" и "была вырвана у Украины в 2014-ом".

Как собщалось, жителей Крыма будут спрашивать о цели поездки при въезде на материк.

Ранее два крупных туристических ресурса ушли из Крыма.

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