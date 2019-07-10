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Президент Ирана назвал условия переговоров с США

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В Тегеране ждут, пока администрация Белого дома попросить прощения у иранской нации за "ошибочные действия".
Президент Ирана Хасан Роухани ждет извинений от США
Президент Ирана Хасан Роухани ждет извинений от США

Американские власти должны извиниться перед иранским народом и отменить свои санкции, если хочет переговоров с Тегераном. Об этом сказал президент Ирана Хасан Роухани, сообщает РИА Новости в среду, 10 июля.

"Если они (власти США – ред.) думают, что переговоры – это выход из существующей ситуации, то они должны отменить санкции и вернуться к своим обязательствам. Если вы искренни в том, что говорите, то должны отменить все санкции и попросить прощения у иранской нации за ошибочные действия, предпринятые вами", – сказал Роухани на заседании правительства.

Ранее стало известно, что Роухани не считает обогащение урана нарушением ядерной сделки. Он полагает, что Иран действует исключительно в рамках этого соглашения.

Также в Иране анонсировали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат его интересы "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, санкции, Тегеран, Рухани
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КимЧенПых    10.07.2019, 15:39
Оценка:  -1
КимЧенПых
бородачи всё никак не угомонятся.
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