В Беларуси сепаратист из "ДНР" получил тюремный срок

Житель Бреста воевал на Донбассе под позывным "Ветерок". Он записался добровольцем "по идейным соображениям".

В Бресте суд вынес приговор 44-летнему гражданину Беларуси по обвинению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов "ДНР". Об этом сообщает Радио Свобода в среду, 10 иля.

"Мужчину признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и присудили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Обвиняемый – житель Бреста. До того, как уехал в Донбасс, работал на одном из предприятий города. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения.

Службу в белорусской армии обвиняемый не проходил по состоянию здоровья, а на Донбасс поехал в 2015 году. Он пояснил суду, что "записался добровольцем по идейным соображениям". Его зачислили "рядовым в штурмовой полк морской пехоты". Сначала был "заместителем командира" боевой машины, потом – гранатометчиком. Воевал под позывным "Ветерок". Он принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново (Пикузы) Волновахского района Донецкой области. В 2017 году полетел в Сирию.

В мае 2018 белоруса зачислили рядовым в батальон "донецкой народной милиции". За несколько лет участия в военном конфликте на Донбассе он дважды был ранен: один раз в руку, второй – в ногу.

В конце 2018 уехал в Брест в отпуск. Но возвращаться назад не собирался из-за, как он заявил, "офицерского беспредела" в формированиях сепаратистов. В Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. В отношение него возбудили уголовное дело и взяли под стражу, позже перевели под домашний арест.

Напомним, суд Генуи вынес приговоры трем итальянским наемникам, воевавшим против Украины на Донбассе. Все они получили тюремные сроки.

Также сообщалось, что в Украине воевавший за "ДНР" бразилец получил 13 лет тюрьмы.

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