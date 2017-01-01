Италия разбирается с последствиями урагана на севере страны

На севере Италии после урагана с корнем вырваны деревья, разбиты автомобили, повреждены улицы и здания.

В регионе Романия на севере Италии пронесся ураган. Об этом сообщает издание La Reppublica в среду, 10 июля.

Больше остальных от бушующей стихии пострадал приморский город Морской Милан в провинции Равенна на побережье Адриатического моря. Там в результате урагана повалены сотни деревьев, разбиты автомобили, разрушены многие постройки на пляже, пострадали здания ресторанов.

В городе вынуждено прекращено транспортное движение из-за лежащих поперек дорог деревьев, сломанных столбов и дорожных знаков. Сообщается об одной пострадавшей женщине. Сложная ситуация также в районе Римини, где сообщалось о локальных наводнениях после проливных дождей.

Напомним, что ранее два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Гориции на севере Италии.

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