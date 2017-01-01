Дождь из денег: на трассу в США посыпались доллары

У бронированного автомобиля, перевозящего деньги, на ходу открылась боковая дверь, и на дорогу вылетели купюры.

В американском штате Джорджия у бронированного автомобиля, перевозящего деньги, на ходу открылась боковая дверь, и на дорогу вылетели купюры, сообщает WSB Radio.

Как отметил представитель местной полиции Роберт Парсонс, это было "существенное" число купюр. Он уточнил, что раньше видел подобное только в фильмах.

Очевидцы сообщают, что некоторые водители останавливались для того, чтобы подобрать деньги. Парсонс отметил, что они должны будут их вернуть.

Как отмечает радиостанция, к моменту прибытия полиции многие автолюбители уже уехали.

Напомним, в прошлом году в США на дорогу высыпались полмиллиона долларов. Деньги на дороге привлекли внимание участников движения. Многие из водителей оставили свое авто и начали собирать разбросанные купюры.

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