В Океании неизвестные массово убивают и расчленяют аборигенов

В одной из деревень в Папуа-Новой Гвинее погибли 16 человек: восемь детей в возрасте от года до 15 лет и восемь женщин, две из которых были беременны.

Не менее 15 женщин и детей стали жертвами жестокой расправы в одной из деревень в Папуа-Новой Гвинее. Об этом со ссылкой на данные полиции, пишет The Guardian.

Инцидент произошел утром 8 июля в населенном пункте Карида, где всего проживают около 800 человек, в провинции Хела. По словам одного из очевидцев Филипа Пимуа, погибли 16 человек: восемь детей в возрасте от года до 15 лет и восемь женщин, две из которых были беременны.

Мужчина рассказал, что нападение произошло около 6 утра: он проснулся и пошел на кухню, когда услышал выстрелы и увидел несколько горящих домов.

"Я знал, что враги уже находятся в деревне, поэтому просто убежал и спрятался в кустах", - отметил он.

Пимуа вернулся лишь через несколько часов и увидел разрубленные на куски тела. По его словам, жертвы были так расчленены, что было невозможно понять, кому принадлежали те или иные части. В итоге жители просто завернули останки в противомоскитные сетки и покинули деревню, опасаясь повторной атаки. Вернуться и похоронить убитых они решились только вместе с полицейскими.

Причина произошедшего точно неизвестна. Однако, по словам Пимуа, нападение "врагов" может быть связано с давней враждой местных племен. В то же время BBC News отмечает, что случившееся, вероятно, стало ответом на атаку на другую деревню Мунима, где ранее были убиты семь человек.

Губернатор провинции Филипп Ундиалу также считает, что расправа была частью конфликта, который продолжается многие годы. В то же время он подчеркнул, что последние нападения совершаются на невинных людей, которые этого не ожидают.

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе в свою очередь указал, что виновные должны быть найдены и наказаны. Он отметил, что в регионе недостаточно полицейских, однако его запросы на увеличение их числа с 2012 года остаются без поддержки.

"Как может в провинции с 400 тысячами жителей поддерживаться порядок, если работают там не более 60 полицейских?" - отметил он.

В последние годы Хела и другие высокогорные районы все чаще страдают от насилия. Из региона поступают сообщения об убийствах, репрессиях и сексуальном насилии, которые усугубились с ростом доступности огнестрельного оружия.

Напомним, в Бразилии индейцы обстреляли из лука полицейских. Коренные жители протестовали против демаркации земель.

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