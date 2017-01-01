Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сепаратиста, воевавшего на Донбассе, осудили в Германии

Комментариев: 0
Выходец из Кыргызстана воевал на востоке Украины около двух лет, его задержали, когда он вернулся в Германию в 2016 году.
В Германии осудили наемника, воевавшего на Донбассе
В Германии осудили наемника, воевавшего на Донбассе
thekievtimes.ua

В Германии суд признал выходца из Кыргызстана Алекса Д. виновным в участии в конфликте на востоке Украины. Об этом сообщает DW в среду, 10 июля.

Алекс Д. помогал сепаратистам на Донбассе около двух лет. Когда наемник вернулся в Германию в 2016 году, его задержали, а теперь его признали виновным в подготовке "тяжкого преступления, что грозит государственной безопасности".

К уголовному делу приобщили фотографии, на которых Алекс позирует то на танке, то с автоматом Калашникова, то рядом с другими наемниками в военной форме. Что именно 43-летний Алекс делал почти два года в зоне конфликта, доподлинно неизвестно.

Немецкие законы запрещают наемникам участвовать в военных конфликтах за рубежом, но за свои преступления мужчина получил всего два года условного заключения.

В дортмундской прокуратуре убеждены: Алекс принимал непосредственное участие в боевых действиях. Но достаточных доказательств, чтобы доказать это обвинение в суде, немецкие следователи найти не смогли. Это и спасло его от тюрьмы.

Напомним, что ранее троих наемников, воевавших на Донбассе, посадили в Италии. Еще одного военного, воевавшего за сепаратистов, осудили в Чехии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, Германия, донбасс, сепаратисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь