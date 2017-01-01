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В Италии выпал град размером с апельсин, около 20 пострадавших

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Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больнице. Пострадавшим накладывают швы.
В Италии выпал огромный град
В Италии выпал огромный град
twitter.com/piero_dincecco

В центральной Италии в районе побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство ANSA.

Град выпал в коммуне Пескара, в регионе Абруццо. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.

Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

 
 
В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.
 
 

Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.

Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.

От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.

Ранее сообщалось, что Италия разбирается с последствиями урагана на севере страны. На севере Италии после урагана с корнем вырваны деревья, разбиты автомобили, повреждены улицы и здания.

 

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Теги: Италия, ураган, град, непогода, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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