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Столица Армении осталась без электричества

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Из-за масштабной аварии практически весь Ереван остался без электричества, мобильная связь и интернета.
Ереван остался без света
Ереван остался без света

В энергетической системе Армении произошла масштабная авария, в результате которой столица Ереван осталась без электричества, сообщает Радио Свобода в среду, 10 июля. 
 
Из-за перепада напряжения выключились Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ.
 
Практически весь Ереван остался без электричества, мобильная связь и интернет работают с перебоями, а также была приостановлена работа метрополитена.
 
В некоторых регионах Армении произошли сбои в газоснабжении и водоснабжении.
 
Власти Армении обещает завершить ремонтные работы к вечеру 10 июля.

В Венесуэле новые массовые отключения электричества

Напомним, 16 июня во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии. Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение света затронуло 48 млн человек.

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Теги: свет, Армения, Ереван, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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