Столица Армении осталась без электричества

Из-за масштабной аварии практически весь Ереван остался без электричества, мобильная связь и интернета.



В энергетической системе Армении произошла масштабная авария, в результате которой столица Ереван осталась без электричества, сообщает

В энергетической системе Армении произошла масштабная авария, в результате которой столица Ереван осталась без электричества, сообщает Радио Свобода в среду, 10 июля.

Из-за перепада напряжения выключились Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ.



Практически весь Ереван остался без электричества, мобильная связь и интернет работают с перебоями, а также была приостановлена работа метрополитена.

В некоторых регионах Армении произошли сбои в газоснабжении и водоснабжении.







В Венесуэле новые массовые отключения электричества



Напомним, 16 июня во всей Аргентине и Уругвае Власти Армении обещает завершить ремонтные работы к вечеру 10 июля.Напомним, 16 июня во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии . Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение света затронуло 48 млн человек.

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