Неизвестный пробрался в спальню Елизаветы II

Нарушитель пробрался в Букингемский дворец и был задержан всего в нескольких метрах от спальни британской королевы Елизаветы II.



Мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией вблизи спальни королевы Елизаветы II, пишет Мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией вблизи спальни королевы Елизаветы II, пишет The Sun

Инцидент произошел примерно в 02:00 10 июля. Обнаружили незнакомца спустя четыре минуты после того, как он перебрался через ограду дворца и постучал в двери.

В Скотленд-Ярде отметили, что не считают происшествие попыткой теракта: у задержанного 22-летнего мужчины при себе оружия не было.

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