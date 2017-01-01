Неизвестный пробрался в спальню Елизаветы II
Нарушитель пробрался в Букингемский дворец и был задержан всего в нескольких метрах от спальни британской королевы Елизаветы II.
Мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией вблизи спальни королевы Елизаветы II, пишет The Sun.
Инцидент произошел примерно в 02:00 10 июля. Обнаружили незнакомца спустя четыре минуты после того, как он перебрался через ограду дворца и постучал в двери.
В Скотленд-Ярде отметили, что не считают происшествие попыткой теракта: у задержанного 22-летнего мужчины при себе оружия не было.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании нарушила ПДД за рулем Range Rover. Перед этим в Британии на встрече с королевой Елизаветой II произошел курьез.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент