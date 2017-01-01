Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Неизвестный пробрался в спальню Елизаветы II

Комментариев: 0
Нарушитель пробрался в Букингемский дворец и был задержан всего в нескольких метрах от спальни британской королевы Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II

Мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией вблизи спальни королевы Елизаветы II, пишет The Sun.
 
Инцидент произошел примерно в 02:00 10 июля. Обнаружили незнакомца спустя четыре минуты после того, как он перебрался через ограду дворца и постучал в двери. 
 
В Скотленд-Ярде отметили, что не считают происшествие попыткой теракта: у задержанного 22-летнего мужчины при себе оружия не было. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: королевская семья Британии, Великобритания, Елизавета II, королева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь