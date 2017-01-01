В Армении восстановили электроснабжение
В Армении потребителям восстановили подачу электричества после сбоя на Ереванской и Разданской ТЭЦ.
В Армении восстановили подачу электричества потребителям после масштабного сбоя, произошедшего в среду, 10 июля, сообщают местные СМИ.
"Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ подключены к сети. Восстановлено электроснабжение всех потребителей", - говорится в сообщении Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении
Напомним, днем 10 июля в ряде областей Армении и по всему Еревану начались перебои с электроснабжением. На улицах было затруднено дорожное движение, приостановил работу ереванский метрополитен.
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Часть Одессы осталась без света, энергетики винят ворону
В некоторых регионах Армении произошли сбои в газоснабжении и водоснабжении.
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