В Армении восстановили электроснабжение

В Армении потребителям восстановили подачу электричества после сбоя на Ереванской и Разданской ТЭЦ.



В Армении восстановили подачу электричества потребителям после масштабного сбоя, произошедшего в среду, 10 июля, сообщают местные СМИ.

"Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ подключены к сети. Восстановлено электроснабжение всех потребителей", - говорится в сообщении Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении

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