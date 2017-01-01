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Катера Ирана пытались остановить британский танкер

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Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Иранские катера пытались остановить британский танкер
Иранские катера пытались остановить британский танкер


Пять катеров, которые, предположительно, принадлежат ВМС Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США.

Вначале иранцы потребовали, чтобы судно остановилось, но после предупреждения, поступившего по радиоканалу с британского корабля, катера отошли назад.

Власти Британии этот инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, 4 июля стало известно, что полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. По информации СМИ, танкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля.

МИД Ирана выразил решительный протест послу Великобритании в связи с задержанием танкера. Кроме того, Иран пригрозил захватить танкер Великобритании в случае, если задержанное судно не будет освобождено.

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Теги: Иран, море, танкер, катер
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Источник: korrespondent.net

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