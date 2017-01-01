Шторм в Греции унес жизни шести туристов

Шесть иностранных граждан, среди которых двое россиян, погибли, в результате сильного шторма.



В результате сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики в Греции погибли шесть человек, десятки пострадали, сообщает В результате сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики в Греции погибли шесть человек, десятки пострадали, сообщает Reuters

По данным местной полиции, среди погибших туристы из Чехии, Румынии и России.

Пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер, а женщина и 8-летний мальчик, оба гражданина Румынии, были убиты после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия.

По крайней мере двое погибших - россияне, отец и сын, они умерли в результате падения дерева неподалеку от отеля в городке Неа-Потидея.

Около 70 человек пострадали, им оказывается помощь в больницах, у большинства из них различные переломы.

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