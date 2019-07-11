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Лукашенко поддержал идею Зеленского касательно переговоров с Путиным

Комментариев: 2
Президент считает, что это достойная инициатива.
Лукашенко поддержал Зеленского
Лукашенко поддержал Зеленского
EPA/UPG

Президент Беларуси прокомментировал инициативу Владимира Зеленского касательно переговоров с Владимиром Путиным в Минске. Об этом заявили в пресс-службе главы Беларуси.

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Лукашенко полностью поддерживает идею Зеленского провести прямые переговоры с президентом РФ Путиным в Минске. 

Наш президент абсолютно поддерживает предложение Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало, - сообщили в пресс-службе Лукашенко.

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К слову, президент Беларуси неоднократно говорил о том, что конфликт между Украиной и Россией должны решать три славянских народа. В Минске также отметили, что готовы взять организацию переговоров на себя.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину новый формат переговоров с участием американского президента Дональда Трампа и других мировых политиков. Переговоры могут состояться в Минске.

 

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Комментариев (2)
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Woodbrother    11.07.2019, 11:14
Оценка:  0
Woodbrother
Аутен помер, какого двойника надо пригласить вместо него?
ANDREICH    11.07.2019, 10:35
Оценка:  +2
ANDREICH
птн пнх
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