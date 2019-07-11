Пилот упавшего самолета сбежал с места аварии

Самолет, упавший во время орошения на свекольное поле, не был зарегистрирован. Пилот, вероятно, не справился с управлением.

В Ставропольском крае РФ ищут пилота самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на свекольное поле. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает Российская газета.

Самолет упал в ночь на 10 июля. По данным РГ в правоохранительных органах, пилот сразу после аварии скрылся с места происшествия.

"Пилот, вероятно, не справился с управлением, самолет Ан-2 жестко приземлился во время орошения полей. Самолет зарегистрирован не был, пилот скрылся с места аварии, его ищут сейчас", - цитирует издание слова своего источника.

РГ уточнила, что летательный аппарат уже распилили на части и убрали с поля.

Напомним, ранее в Полтавской области на поле упал легкомоторный самолет.

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