В США прокомментировали реплику Путина о "договоренности" с Обамой

Ранее Путин заявил, что США не выполнили договоренности, которые были якобы достигнуты во время его телефонного разговора с Бараком Обамой в 2014 году.

Джон Хербст сказал, что в словах Путина нет никакой конкретики Укринформ

Высказывание президента России Владимира Путина о якобы "невыполненных договоренностях" со стороны президента CША Барака Обамы по Украине в 2014 году не поддается анализу, ибо в его словах нет никакой конкретики. Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст, сообщает Укринформ в четверг, 11 июля.

Хербст считает, что такая риторика Кремля не имеет смысла, поскольку Россия тогда совершила прямую агрессию, а США начали наказывать ее санкциями и поддерживать Украину.

"Это трудно комментировать, поскольку Путин не говорит, что обещал Обама",- сказал Хербст на просьбу оценить, как воспринимать тезисы российского президента о якобы "договоренности" с Обамой, и почему вдруг Путин начал говорить об этом именно сейчас.

По словам Хербста, в начале 2014 года США предупреждали Москву о последствиях за ее агрессию, но поскольку это не подействовало, начали вводить давление на Россию.

"Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Обама неоднократно предлагал Путину отойти от этой агрессивной политики, а затем принял меры в ответ на эту агрессией - санкциями, устранением России из "Большой восьмерки", а также военной поддержкой Украины", - сказал экс-посол.

Напомним, что 10 июля Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма В борьбе за Украину, в котором заявил, что CША не выполнили часть договоренностей по Украине, якобы достигнутых во время телефонного разговора между Путиным и Обамой в 2014 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину новый формат переговоров.

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