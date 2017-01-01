Иран отрицает причастность к попытке задержать британский танкер

Патрули ВМС Корпуса стражей исламской революции за прошедшие 24 часа не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, утверждают в Тегеране.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг информацию СМИ о попытке кораблей страны задержать британское судно British Heritage в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars в четверг, 11 июля.

"То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят", – сказал министр.

Похожее заявление сделали в Корпусе стражей исламской революции.

"Патрули ВМС КСИР продолжают свои обязанности в обычном режиме и с точностью выполняют возложенные на них функции. За прошедшие 24 часа они не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими" – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пять катеров, которые, предположительно, принадлежат ВМС Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

Напомним, 4 июля стало известно, что полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. По информации СМИ, танкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля.

МИД Ирана выразил решительный протест послу Великобритании в связи с задержанием танкера. Кроме того, Иран пригрозил захватить танкер Великобритании в случае, если задержанное судно не будет освобождено.

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